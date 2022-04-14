滙豐（台灣）銀行宣布與封測大廠矽品精密工業簽訂永續發展表現連結貸款協議（Sustainability-Linked Loan），貸款額度9,000萬美元，為期二年，貸款內容遵守貸款市場協會（LMA）制定的永續連結貸款原則，所設定的永續發展關鍵績效指標（Sustainability Performance Targets，SPT），包含空氣污染物管控、能源管理及廢棄物管理等，將用於進一步支持矽品精密的永續發展舉措，滙豐（台灣）表示，將透過永續金融解決方案，持續協助企業提升永續方面的表現。

滙豐（台灣）工商金融業務處負責人蕭仲程說明，隨著企業愈漸對永續和負責任的商業實踐有更高的要求，與ESG連結的融資，盤企業提供一種降低融資成本，且提高市場關注度的投資方式，透過闡明ESG的成就、績效和承諾企業更可以與其客戶、股東和利益相關者創造更長久的價值。且永續發展表現連結貸款是基於「ESG績效」來執行，因此可協助企業朝著ESG目標邁出確切的步伐，這也與企業長期的ESG路徑相輔相成。

矽品精密長期專注於半導體封測服務，不僅在製造過程中嚴格控制污染，並在原材料來源管理方面十分重視。該公司的環境保護計劃已獲得眾多國際標準組織認證，其環保進程遙遙領先於業界水平。

矽品精密表示，本次與滙豐（台灣）簽署第一筆永續發展表現連結貸款，標誌著矽品精密在實踐永續發展方面的重要里程，同時印證公司未來將持續聚焦於環境保護、資源管理及永續營運等方面，已達到永續發展的承諾。這更能響應2022年地球日主題的「投資我們的星球 Invest in our Planet」，期待與像滙豐一樣相同理念的合作夥伴，推動產業一起投資環境，向更清潔、更永續的模式邁進。

滙豐（台灣）說明，永續發展表現連結貸款旨在向企業提供獎勵，以助企業達到與ESG相關的目標。永續發展表現連結貸款的特點是通常以浮動利率定價（例如包含減息機制），利率與永續發展關鍵績效指標相連結，這些指標可以是企業內部指標，與借款方的永續性策略相關聯，也可以是外部指標，例如國際永續評鑑機構Sustainalytics所設立的ESG風險評級。通常，由銀行和借貸方共同來決定哪種指標最適合，讓借款方擁有更大的自主性。

根據最近期一項由滙豐集團進行的調查顯示，超過400家的亞洲大型企業中，僅5％擁有永續金融相關的解決方案，可見對於亞洲企業來說，永續金融與投資是一個尚未開發的巨大機遇。

滙豐台灣強調，企業的綠色轉型需要龐大的資金來推動，銀行的借貸服務具有推波助瀾的作用，該行自2020年起向企業客戶提供永續發展表現連結貸款解決方案，現已逐漸被企業採用，將繼續在綠色和永續金融市場的發展中發揮領導作用，利用其專業知識和完善方案，幫助企業進行淨零轉型。