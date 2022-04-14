在中油公司服務的羅燕輝(右3)，獲得苗栗縣產業總工會推薦，獲選為全國模範勞工獲選為全國模範勞工。（李京昇攝）

勞動部每年舉辦全國勞工表揚，去年起新增模範移工表揚，向為國家經濟發展默默付出貢獻的勞工及移工朋友感謝致意，今年度苗栗縣獲得全國模範勞工及全國模範移工，分別為中油探採事業部羅燕輝以及青志金屬股份有限公司移工財那隆。

今年度全國模範勞工當選名額總計51名，其中企(產)業勞工組26名，縣內台灣中油股份有限公司羅燕輝獲得苗栗縣產業總工會推薦，獲選為全國模範勞工。

全國模範移工共有88人角逐，但當選名額僅有5名，其中產業類更是只錄取3名，位在三義鄉的青志金屬股份有限公司移工財那隆脫穎而出，能夠獲獎實屬不易，更是苗栗縣內首位獲得全國模範表揚的移工。

苗栗縣長徐耀昌14日頒獎表揚榮獲全國模範勞工的羅燕輝以及全國模範移工的財那隆，中油探採事業部執行長張敏、苗栗縣產業總工會理事長賴明政等人也到場恭賀。

勞青處說明，羅燕輝在中油服務近33年，完成苗栗、台中、新竹等地區地質震測、引擎大修發包監造等重大工作，也積極參加工作訓練課程，不斷精進工作技能及勞工安全衛生等專業知識，並熱心參與職工福利委員會事務及各類勞工與社團活動，替勞工爭取相關福利，促進勞資合作。

財那隆則從泰國離鄉背井到台灣工作近13年，對語言及機台操作均感到陌生，但他不斷的學習、努力，不僅能在發現問題時積極與主管討論並提出改善建議，並為公司專任泰籍教育訓練專業人員，協助公司宣導國家政令、防疫規範及公司事項，以提升其他移工法令認知及遵守各項防疫措施。

縣長徐耀昌表示，羅燕輝以及財那隆在工作崗位上辛勤付出，不斷精進專業技能，更是熱心參與工會會務和社會服務工作，能榮獲全國模範勞工與移工的殊榮實至名歸，也是對勞工界的一大鼓舞，他們傑出的表現及在工作上的付出與努力都是勞工界的典範，感謝他們在苗栗盡心盡力的工作打拼，也期許各位勞工朋友在工作崗位上攜手共同努力，共同打造更美好的勞動環境及美好社會。