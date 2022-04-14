戴愛玲為拍〈末日將至〉MV，克服對水的恐懼站上獨木舟。（華納音樂提供）

戴愛玲與TRASH合作〈末日將至〉，各自展現爆發力男女對唱經典。（華納音樂提供）

〈末日將至〉MV拍攝過程中，突然有一隻大飛蛾飛到阿夜頭上。（華納音樂提供）

戴愛玲為拍〈末日將至〉MV打造3套華服，頭飾霸氣十足。（華納音樂提供）

「鐵肺天后」戴愛玲新歌〈末日將至〉與TRASH合作，MV打造濃濃的末世感，是她出道至今拍得最辛苦的一次。超過30個小時工作時間外，她還克服對水的恐懼，隻身站上獨木舟，並漂在池中央，事後她說：「我小時候曾經溺水過，所以心理有一點陰影，尤其我不會游泳！」

暌違近3年，戴愛玲推出加盟華納音樂的首張專輯《不想聽見的歌》，同名主打〈不想聽見的歌〉MV上線後於YouTube竄升至發燒影片第2名；歌曲同時獲KKBOX即時榜冠軍、Apple Music熱門專輯、單曲排行雙冠、Itunes熱門專輯冠軍以及Friday Music華語新歌日榜第一名。

新歌〈末日將至〉MV到林口水牛坑取景，從凌晨12點一路拍攝到隔天太陽下山，讓戴愛玲兩天沒闔眼，幾天前才腸胃炎的主唱阿夜也帶病上陣，讓戴愛玲相當感謝「師兄」們的義氣相挺。而阿夜拍攝對嘴畫面時，現場突然出現一隻大飛蛾，飛到阿夜的頭上，導演「將錯就錯」讓飛蛾入鏡，神奇的體驗讓TRASH說道：「我們感覺被『加持』了！」

令人驚豔的是戴愛玲這次為MV打造3套華服，就連頭上霸氣女王感十足的頭飾也由造型師量身定制，一頭亮麗的長辮髮型還出動了5位同事集體編髮！整體造型結合了戴愛玲原生的原住民傳統特色與時尚元素，更襯托出她排灣族公主的身份。〈末日將至〉MV於「戴愛玲 Princess Ai」YouTube官方頻道上線。