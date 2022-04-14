43歲金鐘視后尹馨曾獲得金鐘獎及台北電影節最佳女主角獎，早年曾在電影《幫幫我愛神》中有驚豔演出；後來她還斜槓從事劇本創作，並曾獲得金鐘獎最佳編劇獎。尹馨常在社群分享日常，不料今(14日)她竟驚遇突發狀況，在家裡窗外發現青色巨蜂及蜂巢，嚇得她連問：「怎麼辦？」並在臉書尋求網友線上支援，而網友則給出了專業意見讓她寬心。

尹馨平日會在臉書分享美食日常，不料今她竟驚遇突發狀況，「【求助文】蜜蜂在我窗外築巢，也不知道什麼時候發生的事，不大也不小，一個勤勞的窩，怎麼辦怎麼辦怎麼辦（剉）」，並配上3個臉發青的吶喊表情符號；畫面中是她家裡窗外的一片綠蔭枝葉景象，但其中卻有一個棕色、目測約兩個拳頭大的蜂巢，旁邊還爬著一隻張著翅膀的巨大青蜂，可想像若是被叮上一口，不論毒性深淺都會讓人怕爆。

尹馨「怎麼辦」連發急線上求援，並且又附上另一張青蜂特寫圖說：「牠長這樣耶」，表情符號滿臉擔憂貌；這時有網友即時回應：「黃長腳蜂」、「如果不是那隻腳，差點以為是雙色虎頭蜂」、「長腳蜂不要主動騷擾，他們一般不會攻擊人，跟虎頭蜂不一樣。週期大約一年，天氣變冷了就會棄巢，隔年春天會換地方」、「牠面惡心善」、「這是胡蜂的一種，益蟲、主要吃蟲蟲、不產蜜、距離30公分外，就不會主動攻擊人（本人親測），如果真的非常怕的話，可以拿一根超長的竿子把他打落，他們就會搬家了！」

也有網友搬出全套冷知識說：「黃長腳蜂,屬於胡蜂科，體長約兩公分，除冬季外，在中、低海拔山區是最常見的一種蜂類。身體大部分呈黃色，前胸和後胸背板則為黑色，都各有兩條黃色直條紋，細長的腳則是黃黑相間。時常築巢於樹叢或建築屋簷，蜂巢整體略呈三角形，狀似倒掛的蓮蓬，和虎頭蜂的球狀巢差異很大。工蜂會獵捕昆蟲飼育幼蟲，個性較溫和，除非蜂巢受到驚擾，極少主動攻擊人類。蜂巢也不會再變大，幼蜂長大能離巢後，就會全部飛走，也不用通報1999啦，代表妳家是友善的環境，別擔心啦！」看來似乎是虛驚一場。

尹馨早年曾在電影《幫幫我愛神》中有驚豔演出。（圖／中時資料照）

還有網友提醒別急著call消防隊：「不是蜜蜂，是胡蜂的一種，但不像虎頭蜂具有攻擊性，如覺得擔心，拿噴效噴一下就okay 了，但畢竟牠沒怎樣喔，相安無事即可。抓蛇、摘蜂窩現在不歸消防隊喔，是農業局（處），這種蜂不去騷擾牠，不會怎樣，可以放心。」、「撥打1999，他們會知會動物保護防疫處，並派專員處理。(消防局已經不受理這種案件了）」、「如果不影響生活,據說這是好兆頭XD」。