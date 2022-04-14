促轉會3年前將「中央當局對台灣228事件之反應與措施」等33筆228及動員戡亂檔案審定為政治檔案，要求國民黨將上述檔案移歸國有。經國民黨不服提告，台北高等行政法院14日認為，促轉會原處分並未逾越比例原則，也沒有逾越該政黨應負的社會責任和義務，因此判決該黨敗訴，而國民黨備位請求補償3100萬也一併駁回。

北高行指出，此次33筆爭議檔案中，包括「中央當局對台灣228事件之反應與措施」，內容有關「主席重視台灣事件派白崇禧前往調查，台行政組織變更陳儀將被調回。」另有「台灣謝雪紅處分案」228相關檔案文件，以及「蔣渭川跨黨嫌疑案」檔案文件，包括蔣渭川在228事變中態度的聲明書及廣播稿。

合議庭認為，228事件、動員戡亂體制、戒嚴體制是歷史動態的變化過程，為解明黨國體制真實狀態，還原歷史真相，政黨、附隨組織或黨營機構持有的政治檔案，理應由檔案局管理。若由政黨依內規決定是否開放和開放程度，將無法確保檔案文件的完整性、正確性與真實性，且法定國家檔案以開放公眾應用為原則的意旨相悖，因此促轉會依法審定移歸國有並無逾越比例原則。

此外，國民黨是在當時黨國不分體制下，而保有於威權統治時期228事件、動員戡亂及戒嚴體制相關檔案或各類紀錄文件，本應在非常時期結束後，移交給國家保存，公開歷史真相並促進社會和解，這是該黨身為威權統治時期統治者所應負的社會責任與義務。

合議庭強調，這種對國民黨政治檔案財產權的剝奪，是基於重大公共利益，並未逾越政黨社會義務所應忍受的範圍和憲法保障人民財產權的規定，因此國民黨主張為此受有特別犧牲，促轉會應補償3100萬元，也同樣缺乏理由而加以駁回。