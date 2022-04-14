國內基因定序業者基米(4195)與台大生物技術研究中心(台大生技中心)簽訂「前瞻技術產學合作教育平台備忘錄」，雙方將透過共同建立核心實驗室，在台大校園內打造一個前瞻性的生物技術實作場域，並且舉辦一系列應用課程，產學通力合作共育優秀本土生技人才，提升台灣生技產業在國際市場的競爭優勢與地位。

基米總經理江俊奇表示，台灣學研界有著充沛的研發能量，協助學術界使用創新的技術進行科學探索、甚至逐步落實商化，一直是基米努力的目標。與台大生技中心共同建立「前瞻技術產學合作教育平台」，未來希望透過此平台，不僅能培育出優秀的本土生技人才，更有機會針對次世代基因體定序應用服務領域做進一步的創新開發與商化，對台灣建構精準醫療、預防醫學等大健康產業鏈做出貢獻，共創多贏。

國立台灣大學研發長李百祺指出，COVID-19凸顯基因體和核酸技術在未來生技領域的潛力。台灣大學在相關領域的優秀的研發人才和成果將可以透過這樣的產學合作平台來貢獻社會，維護人類健康以及產業轉型。

江俊奇表示，近年新冠疫情的爆發，全世界分秒必爭地不斷投入醫療檢測、疫苗與藥物研發量能，讓人意識到生技產業的重要性，而生技人才培育是建全整體產業發展的基礎，為強化台灣生物技術的研發能量，基米會持續挹注更豐富的企業資源與學界共享，透過資源的整合運用，創造更全面的技術服務平台，媒合台灣生技產學界的需求，營造共好並實踐企業社會責任。