中國鐵路哈爾濱局集團有限公司14日發佈消息，截至當日，經中國最大陸路邊境口岸滿洲里進出境的中歐班列累計開行1萬5051列、發送貨物139萬標箱，自2013年經滿洲里口岸開行首趟中歐班列以來，實現累計開行數量1萬5000列的新突破，為確保國際產業鏈供應鏈穩定暢通做出積極貢獻。

中歐班列具有效率高、路線廣和全天候的獨特優勢，成為疫情期間保障中歐貿易、暢通國際合作防疫物資運輸的重要物流通道。

根據中新網報導，今年前三個月，經滿洲里站開行的返程班列發送貨物標箱數量分別年增25％、7.1％、9.4％，實現疫情期間的逆勢提升，返程貨品包括食品、農副產品、化工、板材等，商品種類更加多元，與2015年首次經由滿洲里口岸開行返程班列相比，目前年開行數量提升近50倍，返程班列重箱率達100％。

統計今年第1季，經滿洲里進出境中歐班列累計開行1048列，年增79列，運行線路達19條，包括去程班列線路9條，返程班列線路10條，其中，黑龍江省去返程線路各1條，部分線路開行週期已達日行一列，主要集貨地包括長沙、西安、蘇州、南京、哈爾濱等60餘座城市，班列通達歐洲13個國家。

而疫情發生以來，滿洲里口岸中歐班列運輸實現逐年穩定增長，2020年，開行中歐班列3548列、32萬標箱，分別年增35.1％、37.6％，2021年年內首次開行突破4000列大關、年增率18.4％，經滿洲里口岸進出境的中歐班列已占中國開行總量近3成。