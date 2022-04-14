伊朗電影大師阿巴斯基亞羅斯塔米拍攝「伊朗三部曲」名留影史。（海鵬提供）

台灣近來地震頻傳，讓人聯想到23年前的921大地震。天災難料，伊朗也曾於1990年發生7.4級大地震，伊朗電影大師阿巴斯基亞羅斯塔米就在震災發生後，第一時間飛奔災區科克，開啟他尋找電影《何處是我朋友的家？》裡的童星演員阿默德的安危之路，並在2年後拍出撼動世人的電影《生生長流》。

令人振奮的是，該片雖重現屋傾牆倒、橋斷路封等災後實況，全片卻不見任何悲情，反而充滿一股重建家園的向上力量，對照台灣921、日本311地震，有著極具正向的激勵與啟示。《何處是我朋友的家？》與《生生長流》兩部電影，都將在「阿巴斯。伊朗。三部曲」影展中，以數位修復版首度跟台灣觀眾見面，於4月15日同步上映。

阿巴斯在這部溫暖電影《生生長流》中，打破了現實與虛構的疆界，讓觀眾彷彿親臨震災現場，跟著主角在斷垣殘壁中，逐一感受伊朗民眾的知足與樂天。他並在片中虛構了自己，邀請伊朗知名經濟學家法哈德來飾演「導演」，也就是他自己的化身。

有趣的是，法哈德是因為一場聚會認識阿巴斯，竟意外受邀參加演出，阿巴斯還派攝影師的帥兒子布亞演他兒子。這對「父子」就這樣駕著車，穿梭在大地震災後現場，完成了這部被奉為「大師傑作」的電影，兩人自然真實的演出，更助該片勇奪巴西聖保羅國際影展評審團特別獎。