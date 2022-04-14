演員廖欽亮在短片《超煩特工》中飾演大反派。（沉默老兵提供）

演員何裕天在短片《超煩特工》飾演特務，有許多精彩動作戲碼。（沉默老兵提供）

短片《超煩特工》由北影非常新人、《返校》影集男主角黃冠智領軍，與廖欽亮、蕭永裕、何裕天共同演出。在片中飾演導演的黃冠智首次坐在導演的位置號召整個劇組，可說是過足導演癮！卻在一場工作人員朝導演丟捲尺的戲碼裡，差點被捲尺刮傷險些毀容。

《超煩特工》是一部是部詼諧黑色幽默的動作喜劇，以劇中劇的方式呈現，敘述電影劇組拍攝特務電影的過程，導演黃冠智已經嚴重超時卻還想繼續拍攝；了解拍攝資金已經燒完的製片蕭永裕不得不喊停，但導演自己本身已經投入太多心血不能輕易放棄，而一意孤行，因此與製片起了衝突，製片一怒之下懸賞工作人員捉拿導演，本來在拍動作電影的劇組突然變成工作人員與導演上演全武行。

因參與《超煩特工》的拍攝一圓導演夢的黃冠智，也同時深感身為導演的不易，他分享：「這次讓我真正體會到導演真的很辛苦，需要掌握全場動靜，要注意劇組各種狀況、因素會不會讓作品有變化，該如何掌控大局、又要如何協調、整合劇組與演員的工作方式，才能拍好一部片，真的太辛苦太偉大了，我要對所有導演包含劇組人員致敬！」