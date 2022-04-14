37歲大陸男藝人徐海為出道13年，曾以主演的文藝片《臨時旅館》入圍加拿大金楓葉國際電影節，未料近期驚傳失業，只好回鄉下老家過農村生活，並在抖音公開屋內狀況，簡樸到不像明星會住的地方，引起熱議。

徐海為本來戲約不斷，上個月忽然在抖音發影片表示，目前搬回農村生活，雖然有收到劇組的邀請，但因為各式各樣的原因，導致無法成行，只好回暫時住在老家。昨（13日）徐海為再度於抖音更新近況，畫面中，他穿著黑色皮衣入鏡，沒化妝的臉龐依舊深邃、帥氣，相當有星味，他透露這兩天鋸了很多木材，準備要來燉養了2年的老母雞。

徐海為因暫時無法拍戲，先回到農村老家生活。（圖／抖音@徐海為）

徐海為的鏡頭一轉，可以發現屋內的佈置非常簡陋，門和屋頂都是用很粗糙的木頭製成，牆壁也盡是汙垢，令許多網友看得吃驚，紛紛留言：「這是你家嗎？跟你好不搭啊」、「一個明星居然會燒大鍋罩，我們還有什麼理由不努力」、「好接地氣啊」。

徐海為畢業於南京藝術學院表演系，大學期間就積極地拍廣告，奠定未來演藝事業的基礎，畢業後他先到話劇團就業，2009年在《情感真相》飾演男二出道，入行13年代表作品有《虎皮楓木》、《天下長安》、《臨時旅館》、《烽火梁山》。