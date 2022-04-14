瑞典國會議員訪團今天舉行記者會，代表基督教民主黨的議員艾勒斯（Lars Adaktusson）透露，瑞典國會外交委員會下周將研議在台北設立「瑞典之家」（House of Sweden），透過實質作為彰顯台瑞友誼深化，發出支持台灣的訊號。

瑞典駐台機構目前的正式名稱為「瑞典貿易委員會台北辦事處」，艾勒斯強調，瑞典之家就是要強化我們在台灣的工作，進一步深化台瑞關係，「代表處不僅是經貿辦事處而已，是政治工作重心，台瑞關係其他國家不容置喙。」

瑞典國會副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）表示，瑞典之家主要用意是擴大在台灣的作為，而不只是經貿關係，因此我們決定要把在台北代表處予以更名。當然，要不要改名字為「瑞典之家」，最終決定權仍在政府。

她也說，瑞典作為主權國家，有權利去解讀「一中」，就我們的觀點來看，瑞典之家的成立並沒有違反「一中」。

談到中國大陸在台海的作為，瑞典籍的歐洲議會議員魏莫斯（Charlie Weimers）說，北京對立陶宛的作為，敲醒許多歐洲政治人物，我們要強化自己的外交與經濟能力。我們也認知到供應鏈任性實在太重要了，如果哪天我們要起身對抗北京，背後必須要有能兼顧我們經濟的能力。

魏莫斯也說，訪團此行目的是要發出歐洲支持台灣的訊號，而且要讓這個訊號在台灣海峽的兩岸都能感受到，這樣的訊號本身就是嚇阻，要讓北京知道歐洲不但關心台灣，也了解台灣。