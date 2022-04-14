台北經營管理學院（簡稱台管院）「2022年（第十屆）傑出大陸台商獎」選拔活動自14日起展開。台管院表示，台商經營正受到新冠疫情、俄烏戰爭等深刻影響，處於「不確定的年代」，在此艱難時期更應表彰台商的貢獻。

「傑出大陸台商獎」至今已經舉辦9年，一直深受台商及兩岸政府重視，對台商的經營管理及良好企業文化的塑造都有深遠影響。

為了凸顯選拔專業性和公信力，該選拔委員會是由官界（政府官員）、學界（大學校長）、產界（工商團體和大陸台商協會會長）及媒體負責人所組成，至今已選出143家具代表性企業，共158位企業家進行表揚。

台管院院長陳明璋指出，台商遭遇新冠疫情的侵襲，中美貿易戰進入新的回合，加上兩岸關係的持續低迷、通膨帶來的不景氣、美國升息的壓力，以及俄烏戰爭的影響。台商遭逢如此多的巨大挑戰，環境丕變難測，原物料價格上漲，匯率變化難控，正處於「不確定的年代」。

陳明璋表示，政府與社會各界，更應給予適時的鼓勵和協助，以具體有力的行動，來表彰台商的貢獻。有興趣參與選拔台商請與台北經營管理研究院秘書處「傑出台商選拔評審委員會」聯絡。