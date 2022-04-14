俄羅斯國防部已承認，黑海艦隊旗艦「莫斯科號」巡洋艦（Moskva）在爆炸後嚴重受損，官兵已棄船逃生；美國海軍戰爭學院（Naval War College）教授14日指出，愈來愈多跡象顯示烏克蘭成功發動襲擊，而這具備象徵性和實際軍事意義，包括擊毀俄軍在黑海的「門面」，以及讓俄羅斯海軍不願意靠近岸邊，影響對地面部隊的防空與火力支援等。

「美國海軍學會新聞網」（USNI）報導，烏克蘭南部敖德薩州州長馬欽柯（Maksym Marchenko）宣稱，烏軍以自製的「海王星」（Neptune）反艦飛彈，成功對「莫斯科號」造成「非常嚴重的破壞」；俄羅斯國防部稍後承認，「莫斯科號」發生火災並引發彈藥爆炸，受損嚴重，官兵已棄船逃生，但未說明起火原因。

美國海軍戰爭學院「俄羅斯海事研究所」（Russia Maritime Studies Institute）所長皮特森（Mike Petersen）告訴「英國廣播公司」（BBC），稱雖然很難在短時間內弄清楚事件的全貌，但愈來愈多跡象顯示烏克蘭確實在海上取得「顯著勝利」。

皮特森指出，「莫斯科號」確實稍嫌老舊，但其擔任黑海艦隊的旗艦，是俄羅斯海軍於該區域的重要軍力象徵，故對2014年以來在海上屢戰屢敗的烏克蘭海軍來說，此次戰果意義重大，並能提升全軍士氣；另外，烏克蘭證明自身仍有能力對海上目標發動長程打擊，將讓俄羅斯海軍的行動更加謹慎，進一步遠離烏克蘭海岸，影響其為地面部隊提供防空掩護或對地打擊支援的能力。

「莫斯科號」原名「光榮號」（Slava），於1983年服役，1990年進行返廠大修，卻在作業期間碰上蘇聯解體和之後的經濟混亂，直到2000年才重返第一線，並於當時改名為「莫斯科號」。「海王星」則是烏克蘭自行研發的次音速反艦飛彈，能與機動發射車搭配，據稱射程可達280公里，烏克蘭海軍首個岸置作戰單位2021年1月才宣布成軍。