高雄市議員大岡山參選人林志誠為民調初選拚了。（林志誠提供／林瑞益高雄傳真）

民進黨高雄市議員初選電話民調於4月11日起登場，但至今尚未抽中大岡山區。罷韓四男子之一的尹立14日至岡山探班高雄市議員參選人陳慶鴻，為他加油打氣。林志誠也是從早到晚拚命掃街，不敢放鬆。許多民眾鼓勵林志誠，讓他足感心。

尹立與陳慶鴻是罷韓期間認識的，陳慶鴻以邱志偉服務處主任身分參與聯署書印製、發送黃絲帶與站街頭等活動。尹立表示：「我有點不敢相信原來眼前這位憨厚樸實的大哥，是邱志偉委員辦公室的主任。」

由於民調至今尚未抽中大岡山區，陳慶鴻至今仍卯足了勁，頻繁站路口、車掃拜票，導致手上出現明顯色差，臉上也出現口罩曬痕。尹立送上菜瓜水，給陳慶鴻補補元氣。此外，高雄市議員邱俊憲與「邁向過半大聯盟」的成員林慧欣及黃偵琳都到岡山為陳慶鴻加油。

林志誠方面，他一早在橋頭區白樹路路口向上班、上學的民眾招手請託，呼籲「橋頭人力挺橋頭子弟」，接著再轉往岡山文賢市場、欣欣市場，向民眾尋求支持。下午持續車隊掃街，穿梭於石潭里一帶，並追隨垃圾車沿路宣傳電話民調，請大家支持他。

林志誠說，岡山、橋頭將串連南科及橋頭科學園區半導體S廊道，未來也會是科技產業的重要聚落，不僅是科技產業，也要將大岡山打造成為專業人才最宜居的地方，共享經濟繁榮。