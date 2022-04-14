女星琳妲目前是中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員，也是知名網紅團體「WACKYBOYS反骨男孩」第一位女團員，不僅是啦啦隊女神更是第一代反骨女神；琳妲在啦啦隊工作外也經常受邀當節目來賓，日前她在《同學來了》分享抓包男友偷吃閨密，氣得公開所有證據截圖，痛罵他們「狗男女」引起朋友圈轟動。

啦啦隊女神琳妲日前上節目《同學來了》，分享過去曾發生閨密把男友也「歸ME」的悲慘經驗；她透露當時的男友知道彼此臉書帳號和密碼，有次男友回台東過年，她看到男友發文就撒嬌留言「我好想你喔」，馬上也得到男友甜蜜回應「我也想妳寶貝」。

琳妲日前在《同學來了》分享抓包男友偷吃閨密，氣得公開所有證據截圖，痛罵他們「狗男女」引起朋友圈轟動。(圖/ 摘自同學來了YouTube頻道)

不過，琳妲沒多久之後登入男友臉書，突然有一個女生傳訊息來，像是吃醋地問，「你怎麼會說你很想她呢？」；琳妲才發現女生還是跟她很要好的同班同學，於是決定先冷靜下來套話，裝做是男友反過來問「怎麼了嗎？」對方誤以為是琳妲男友，很認真的跟他聊天，繼續說「昨天不是還一直說很想你嗎？你怎麼今天就說想她了？」

琳妲在看到女方不斷自曝和男友的曖昧互動，最後忍不住直接表明「欸，我是琳妲」，讓對方直接嚇呆；琳妲當下也把男友和女方所有偷吃證據截圖，通通PO文公開痛罵「狗男女」，彼此朋友圈也掀起軒然大波。