影》74歲翁騎車載妻自摔送醫不治 驚險畫面曝光

新北市74歲黃姓老翁今下午2時許騎車載妻子，行經板橋區縣民大道與民生路口，因不明原因自摔，警消獲報到場，後座黃妻僅有擦挫傷，意識清楚，但黃男已呈現OHCA，送醫不治。警方表示，黃男有心臟病史，調閱監視器發現未與他車有碰撞，詳細死亡原因仍待釐清。