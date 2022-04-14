影》74歲翁騎車載妻自摔送醫不治 驚險畫面曝光 18:032022/04/14 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市74歲黃姓老翁今下午2時許騎車自摔，送醫後不治。（蔡雯如翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 影》74歲翁騎車載妻自摔送醫不治 驚險畫面曝光 訂閱影音： 中時新聞網 新北市74歲黃姓老翁今下午2時許騎車載妻子，行經板橋區縣民大道與民生路口，因不明原因自摔，警消獲報到場，後座黃妻僅有擦挫傷，意識清楚，但黃男已呈現OHCA，送醫不治。警方表示，黃男有心臟病史，調閱監視器發現未與他車有碰撞，詳細死亡原因仍待釐清。 北市機車騎士遭潑不明液體 忍灼傷追人報警 男遭槍擊刺死人 正當防衛判無罪 #74歲 #車禍 #自摔 #送醫不治 #雙載 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 見男同事春酒爛醉 他用輪椅推回房「含下去」下場慘了 12:052022/04/01 社會 為錢引殺機 男手刃越籍情婦判12年半 04:102022/04/05 社會新聞 醋男持刀殺情敵 辯徒手傷人裁押 04:102022/04/14 社會新聞 男子獨自挑戰「旗靈縱走」跌落山坡 幸運獲救下山 10:312022/03/25 社會 機車雙載撞分隔島2人彈飛 騎士頭部重創送醫不治 10:332022/04/05 社會 大逆轉！男遭開槍射傷反擊砍死槍手 認正當防衛改判無罪 10:282022/03/29 社會 女學生遇假車禍 遭淫狼當街性侵 04:102022/03/26 社會新聞 男強拉前女友上車載走 涉妨害自由送辦 20:452022/04/01 社會 服務處喬事爆衝突 嘉義惡煞朝2男連開1槍下場慘了 16:282022/03/28 社會 男便秘20天 醫做斷層掃瞄驚見「5公斤宿便頂到心臟 」 13:402022/03/21 健康 曳引車擦撞機車失控衝田裡 彰化8旬騎士當場慘死 14:462022/03/31 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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