俄烏戰爭持續，導致部分產業供應鏈受到衝擊，不過，國際主要藥廠在本次戰爭中所受到的影響不大，投信法人表示，由於國際主要藥廠對俄羅斯銷售比重極低，且藥品屬長期基本需求，受戰事波及小，因此統計自戰爭爆發以來，相關藥廠股價明顯優於歐股整體表現。PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，目前在俄羅斯銷售佔比最高的藥廠維諾華與拜耳，但事實上銷售佔比僅2％，其他如必治妥施貴寶、羅氏、禮來、嬌生、默克、輝瑞、AbbVie、葛蘭素史克等，對俄羅斯的銷售比重更低於1％，讓藥廠股價自戰爭爆發以來相對抗跌，顯見國際藥廠對烏俄戰事「免疫」。生技相關指數近期出現明顯彈升，包括NBI生技指數、AMEX生技指數等，最近一個月來漲幅達一成之多，除了俄烏戰爭對於醫療生化產業的影響不大之外，隨著創新技術平台及創新療法陸續在生物科技及製藥產業中實現，更是證明該產業投資價值已大幅提升。投信法人表示，創新技術讓醫療生技產業進入新的里程碑，例如過去5年創新技術新藥核准件數高達17項，臨床實驗第三階段使用到新科技比重為5％，預期未來還將持續提升，此外，基因療法近年快速成長，且成功機率倍增，如siRNA藥物成功率即高出整體產業平均的10倍之多。另外，藥物審核也加速放行創新技術的新藥研發，江宜虔表示，根據統計，對於前所未見的新式藥品，2019年FDA核准件數是2000年的兩倍之多，就算單看新藥核准件數，2017年至2020年平均新藥核准件數為50項，為該數字亦為10年前的兩倍，顯見不論在審核速度、藥物研發都有加速趨勢。市場法人普遍看好醫療產業在歷年通膨期間不受影響的特性，且在俄烏戰爭中的衝擊不大，醫療生技類股自去年來經過一波修正後，投資價值浮現，建議投資人挑選加碼具創新能力及技術平台的新藥研發、大型製藥、醫療器材和醫療服務類股之醫療生技基金，並聚焦財務體質較佳之公司。