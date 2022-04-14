危險駕駛並肇事，保險費將無上限加費。金管會14日宣布，最快第三季開始，針對汽車駕駛人若有重大違規肇事，如蛇行、逼車、急煞、超速等出車禍，隔年投保強制車險時，車主保費將依重大違規次數，每次加費2,700元，加費將無上限，最快今年第三季上路。

保險局表示，加費是看車，加在強制車險投保義務人，即車子借他人駕駛，出現四類危險行為肇事，隔年車主及其名下的車輛，強制車險都同步被加費。

金管會表示，為改善道路交通安全，交通部在2022年1月6日在行政院院會提出「道路交通安全精進作為」，並將強制汽車責任保險費率納入重大違規加費制度納為精進作為之一，經金管會與交通部研商，採以汽車族群納入重大違規加費的對象，加費方式以前一年有重大違規紀錄次數乘上2,700元，不設上限。

保險局副局長林志憲表示，這是依道路交通管理處罰條例第43條第二項，汽車駕駛人四種危險行為，即一是在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車；二是行車速度，超過規定之最高時速六十公里；三為任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道；四是非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，且發生事故，除依道交條例會被罰鍰6千到2.4萬元、被吊銷執照，駕駛的車輛隔年投保強制車險時，將被加費。

林志憲表示，肇事車再投保強制車險時就會被加費，同一車主名下若有多輛汽車，也都會被加費；若四類危險駕駛又酒駕，不止加2,700元，酒駕另加費3,600元。

金管會將公告「強制汽車責任保險費率表」修正草案，新增「強制汽車責任保險重大違規加費費率表」，將於近期辦理預告二個月，預計第三季上路，上路後有四類危險行為肇事，再投保強制車險就要被加費，一次肇事是加2,700元，二次就是加費5,400元，不設上限。