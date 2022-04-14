南投陳姓少婦，考量防疫期間減少外食及食品安全，假日在家裡製作手工丸子，結果竟導致手腕肌腱炎，老公心疼為她推拿，卻讓症狀加劇；經醫師診斷以藥物治療，搭配護腕固定患部，症狀已明顯改善。

新冠肺炎確診個案與日俱增，陳姓少婦想認為疫情期間，應該減少外出用餐，避免群聚感染；加上健康觀念崛起，感覺市售丸子含有很多添加物，因此，假日時決定自己動手製作健康美食丸子，從打漿、拌料、塑型都獨力完成，全程持續約3個小時。

詎料，她的右手腕開始感覺陣陣疼痛，老公心疼於是幫她推拿，結果不但症狀沒有舒緩，反而痛到飆淚只好就醫。

南投醫院復健科主任周建文指出，身體活動量過大、用力不當、長期反覆使用、外傷，或免疫疾病都可能導致肌腱炎，手指、手腕、手肘、肩膀、膝蓋及腳踝等部位都可能發作，肌腱炎急性發作時，患處會有紅、腫、熱及痛的症狀，按壓時疼痛會加劇，如果沒有適當休息或接受治療，可能會出現無力、沾黏、僵硬、行動受限等慢性肌腱炎症狀。

周建文表示，治療方式依患者的狀況，安排冷熱敷、熱療、電療或低能量雷射等物理治療，也會開立口服消炎藥物，或直接局部注射類固醇等藥物治療，以及配戴副木固定患部，少部分患者才需接受手術治療。

周建文強調，由於肌腱炎經常因肌肉過度使用，或是使用錯誤而導致，因此除了接受治療，也要找出原因，避免復發。

推拿會讓緊繃的身體及酸痛處得到舒緩，不過，在症狀急性期應暫停推拿，例如脫臼、骨折、扭傷及挫傷、皮膚外傷、發炎時，才不會導致症狀加重。