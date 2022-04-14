桃園市議會3月24日三讀通過《桃園市房屋稅徵收率自治條例》修正案，6戶以上非自用住宅將課徵3.6％「囤房稅」，多名市議員憂心房東會將囤房稅轉嫁到租客身上。對此地稅局坦言，的確可能會發生這種狀況，但囤房稅實施1年預估可多收1.3億元，將用於青年租金補貼，「取之於社會、用之於青年！」細節則有待內政部公布。

地方稅務局14日進行工作報告，市議員陳睿生先提問，實施囤房稅會不會使房東漲房租，轉嫁到租客身上？市議員林政賢也表示，房屋稅率將由每戶2.4％ 提高為3.6％影響約2萬戶，第1個問題是囤房稅容易規避，只要把名下房子轉移到別人名下就能規避，第2個是容易轉嫁到租金上，對租屋族來說不是那麼公平，提醒地稅局須留意。

地稅局回應，桃園囤房稅於4月7日公布，7月1日起施行，2023年開徵房屋稅適用，預計可增加1.3億元稅收。為加強落實居住正義，囤房稅增加的稅收，先前市長鄭文燦已拍板定案，要將1.3億元作為青年租金補貼用。

地稅局表示，內政部於3月31日宣布「300億元中央擴大租金補貼專案」該案對青年放寬所得標準及擴大補貼金額，與桃園住宅發展處研擬的囤房稅供青年租金補貼宗旨相同，待後續內政部方案細節等規定公布後，將配合內政部方案執行。