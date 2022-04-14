美國職業健美選手麥克米蘭（Cedric McMillan）本週驚傳離世，享年44歲。他的贊助商Black Skull USA昨在社交平台發文證實這項消息，據悉麥克米蘭當時正在跑步機上訓練，突然心臟病發作而猝死。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，麥克米蘭的贊助商Black Skull USA周三在Instagram發布聲明，寫下:「在此遺憾宣布，我們的兄弟麥克米蘭今天離開了…他打了一場好仗，現在是休息的時候，我們與他的家人朋友一同來禱告。」

消息人士指出，麥克米蘭當時正在跑步機上訓練，因突然心臟病發作倒地。對於是否因為運動過量或是健身房環境造成，死因尚待確定。

友人也在臉書緬懷:「麥克米蘭是一位真正的健美運動員，也是舞台上最閃耀的一顆星，他花了極大的精力去鼓舞人心…」

因為麥克米蘭曾經說過，「最重要的是事，少花一點時間在健身房，把精力花在你愛的人…」

身為國際健美總會(IFBB)職業選手的麥克米蘭，從小就對人體的肌肉組織擁有極大的好奇心，13歲時開始接觸健身，爾後便深深著迷於這項運動。麥克米蘭曾在美國陸軍服役超過20年，在朋友的說服之下參加人生第一場健美比賽，2011年是他職業生涯的轉捩點，憑著經典線條、零瑕疵姿勢，結合身高及體型的優勢獲得評審青睞，接連拿下8場勝利，在健身界擁有一席之地。