坐路邊遭米克斯「瘋狂撕扯上衣」驚悚片曝 他整身破爛苦笑

我沒穿衣服，主人也不能穿！1部影片在網路上瘋傳，1名男子坐在路邊椅子上，他所飼養的黑色米克斯竟在旁不斷「撕扯」他的T恤，T恤當場被扯到破爛不已，不少布料掉在地上，男子則不斷苦笑，影片曝光網友紛紛笑說「主人脾氣也太好」、「這衣服的質地真的有夠差的」。

臉書「爆廢公社」有網友分享1段影片，1隻黑色米克斯竟在路旁不斷用嘴撕扯1名男子身上T恤，黃色T恤當場被牠撕裂成一塊塊碎布，只見男子坐在路邊的塑膠椅上，米克斯則不斷拉扯男子衣物，男子被拉到差點從椅子上摔下，最後米克斯順利扯下數塊布料。

1部影片在網路上瘋傳，1名男子坐在路邊椅子上，他所飼養的黑色米克斯竟在旁不斷「撕扯」他的T恤，T恤當場被扯到破爛不已，不少布料掉在地上。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

影片中男子T恤下半部份已被扯得殘破不堪、衣不蔽體，而他只是不斷苦笑，疑似是該米克斯的主人；影片曝光其他網友紛紛留言「這衣服的質地真的有夠差的」、「咬第一次就要制止了，還讓牠覺得好玩」、「我想問這椅子哪裡買的，很穩耶」、「主人瞬間變流浪漢」、「其實牠是不准主人穿衣服」、「不給罐罐就搗蛋拆家，從主人身上開始」、「主人脾氣也太好」。

不過其實狗喜歡扯人類衣物的原因有許多，像是沒有安全感時就會尋找主人的衣服，或是為了磨牙、消磨時間和肚子餓了，都是可能原因。