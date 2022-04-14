黃姓男子在嘉義縣水上鄉一間廟口被張姓男子嗆「被關21年很厲害嗎？」心生不滿，酒後持刀尋仇，刺中張男的腹部有3處3公分至2公分的刺穿傷，張男當場血流如注，送醫前已休克，後搶救回來，法官依殺人未遂罪判黃男6年6月徒刑。

黃男於去年10月9日中午喝酒後騎機車經過嘉義縣水上鄉苦竹寺前，看到張男與友入「阿慧」聊天，自曝曾被關21年，張男回嗆「被關21年很厲害嗎？」黃男隨即騎車離去。

半小時後黃男與張男又在另一處地點遇到，其他人陸續散去後，黃男突然對張男大聲嚷嚷，張男要他「有話坐下來好好說」，安撫他激動的情緒未果，黃男更加激動，竟從機車內拿出水果刀走向張男。

張男步步退後，再三說「把刀子放下，有話好好說」，黃卻置之不理，一再逼向張男，用刀子刺中張男左腹，張男隨手拿起磚塊防衛，並逃跑沿路欲攔車求救。

黃男氣憤難平，騎用曾姓友人的機車追出去找張男，在柳子村柳子林一處民宅前發現張男，即停車，向張男揮刀，3次刺中徒手抵禦張男的腹部及腿部。

郭姓男子開車經過發現，停車勸阻，他向黃男再三喊話「我是義警，你已經違法了，我要報警」，黃男不理會，郭男拿出手機欲對黃男拍照，黃男才憤而離開。

郭男幫張男止血，並叫救護車將張男送醫急救，張男已因左腹、右腹遭刺，穿過腹膜、下腹，傷深及腸繫膜血管，導致大量失血850CC，到院前休克，經搶救才挽回性命。警方逮捕黃男，黃男酒測值達每公升0.48毫克。

法官審理後，依殺人未遂罪判黃男6年6月徒刑，酒駕公共危險罪判5月徒刑、得易科罰金。全案可上訴。