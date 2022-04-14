仁本集團二代陳聖文角逐民進黨台北市大安文山市議員黨內提名，陳聖文對政治開始有興趣，是受家裡生命服務業的影響。曾參加青年入政、國務青行動計畫、擔任立委邱志偉助理，早在2020年9月就決定參選，跑很勤的印象深植人心。

陳聖文說，原本對生命服務業是很排斥的，小時候小朋友童言童語，會問說你家裡面做殯葬業、有沒有看過鬼，甚至還有老師說你們如果不讀書的話就去做殯葬業，當時心裡還滿受傷的，直到高中去公司實習，才發現殯葬業跟想像不一樣，在服務家屬的過程中發現殯葬業很偉大，讓原本傷心難過的家屬平靜下來、撫平他們的傷痛。

「在生離死別的環境長大，對我來說生離死別是日常」，高中開始就很關心樂齡政策，陳聖文發現，臥床失能時間平均高達8年，對家庭來說負擔相當大，漸漸地對社會議題感興趣。

陳聖文表示，樂齡其實跟年輕人很有關係，目標是運用台北市的蚊子館、沒有在用的閒置空間，改造成日照或長照中心，解決民眾臥床失能、需要被照顧的期間，納入社會福利政策，來減緩家庭的開銷。

最終極的目標要回到健康問題，希望可以活化區民活動中心，每個次分區都有大安文山加起來有10多個，想辦多一點課程，教長輩怎麼去飲食、運動，健康才是樂齡生活的根本。不管是硬體設備或是教育等等，都可以產生出非常多的就業機會，是全年齡的樂齡生活。

另外，智慧化城市部分，以路燈壞掉為例，有人反映打1999好像沒什麼效，等了很多天還沒修好，現今社會不該是跟里長比較好、民代比較好的人，反映的聲音比較容易被聽見，如果導入智慧化程式、有SOP，市政維修方面，系統可以判定急需維修的定點，例如學校附近、重要路口。

年僅24歲的陳聖文，身高189公分，站在路口相當醒目，不分平假日的行程都是早起送車、站路口、掃市場，同一個市場可以跑N次，到晚上繼續追垃圾車，每天15個小時的行程，努力跑、埋頭衝，爭取大安文山的鄉親的支持，給個機會為大家服務。