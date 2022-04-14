2022高雄國際HI-END音響大展今（14）日起在高雄國賓大飯店盛大開展。（柯宗緯翻攝）

2022高雄國際HI-END音響大展今（14）日起在高雄國賓大飯店盛大開展。（柯宗緯翻攝）

2022高雄國際HI-END音響大展今（14）日起在高雄國賓大飯店盛大開展，逾200個國內外知名品牌、在81個展房展出最新的頂級音響設備器材，產品總市價超過10億元，預計吸引超過萬名各地樂迷聆賞。

高市府經發局長廖泰翔參加開幕時指出，除稱許高雄音響展是全台音樂人最重要的年度盛會與交流平台，也強調市長陳其邁上任積極招商引資可望創造上萬個百萬年薪高階工作機會，除提升薪資水平，更將有效帶動商業、服務業發展及消費。

主辦單位、高雄市電器同業公會理事長夏惠屏指出，高雄國際HI-END音響大展與台北音響展並列為國內最具規模且定期舉辦的音響展，已連續20年於高雄國賓飯店舉辦，每年舉辦都吸引超過萬人購票參觀，經統計有約15％是來自台中以北，今年展房多達81間，逾半是北部廠商專程南下參展，每年展房數都供不應求。

夏惠屏表示，今年高雄音響展仍匯集國際知名音響業者展示最新的頂級HI-END音響器材，包括B＆W、T＋A、Dynaudio、Burmester等，音響組合最高售價達2000萬元，現場不僅有沉浸式體驗展房，還規劃一系列多達10場的音樂音響主題講座，開幕典禮也邀請在地古典吉他演奏家張皓翔演出，即日起至17日每日上午10時至下午6時展出，民眾可在捷運美麗島站搭乘免費接駁車到現場購票入場。

高雄市電器同業公會音響專業委員會主委黃裕昌則指出，高雄音響展的舉辦以「聲音的文化」為核心，2010年開始推出特地委託國內外知名音樂家錄製的大展專輯CD，2014年開始發行黑膠，其中不乏高雄在地音樂家演出，或者是在高雄文化中心、音樂館錄製，積極支持本地音樂家，多年來已是高雄音響展的特色，紀念CD與黑膠甚至吸引海外樂迷爭相購買。

經發局指出，高雄音響展為國內最具規模的兩大音響展之一，憑藉獨到的展覽規劃成功吸引中、北部音樂愛好者及廠商南下參展，四天展期可望帶來可觀會展商機。