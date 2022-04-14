國內基因定序廠基龍米克斯（4195）宣布與臺大生物技術研究中心簽訂「前瞻技術產學合作教育平台備忘錄」，雙方將透過共同建立核心實驗室，在臺大校園內打造一個前瞻性的生物技術實作場域，並舉辦一系列應用課程，讓學子們廣納最新穎的生技物術、接軌產業發展趨勢，產學通力合作共育優秀本土生技人才，厚植台灣生物技術的創新研發能量。

國立臺灣大學研發長李百祺表示，「COVID-19凸顯基因體和核酸技術在未來生技領域的潛力。臺灣大學在相關領域的優秀的研發人才和成果將可透過這樣的產學合作平台來貢獻社會，維護人類健康以及產業轉型。

據備忘錄，臺大生技中心提供學習場地，基米提供先進儀器設備與相關技術支援，搭配一系列的基因定序、單細胞檢測技術與大數據生物資訊等應用課程，邀請業界專家分享最新的技術與應用，雙方攜手推動「前瞻技術產學合作教育平台」，盼縮短學用差距，協助台灣建立屬於自己的生技人才庫、蓄積強大的研發量能，讓台灣生技產業被世界看見。

基米總經理江俊奇指出，近年新冠疫情的爆發，全世界分秒必爭地不斷投入醫療檢測、疫苗與藥物研發量能，讓人意識到生技產業的重要性，生技人才培育更是建全整體產業發展的基礎。希望透過此平台，培育出優秀的本土生技人才，更有機會針對次世代基因體定序應用服務領域做進一步的創新開發與商化，對台灣建構精準醫療、預防醫學等大健康產業鏈做出貢獻。