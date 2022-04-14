授粉不良，造成畸形果。（南市府農業局提供／張毓翎台南傳真）

勘災小組會勘田區情形。（南市府農業局提供／張毓翎台南傳真）

3月霪雨導致台南市西瓜著果率不佳，台南市政府農業局勘查後，確定損害程度達到災損救助標準，14日提報農糧署爭取列入現金救助及低利貸款災區。

台南市政府農業局本周邀集台南區農業改良場、農糧署南區分署及區公所等單位組成勘查小組，前往西瓜受災田區勘查，發現西瓜開花著果期授粉不良、畸形果多，還有腐爛的情形，損害程度達20％以上。

市府農業局表示，根據勘查結果，已提報給農糧署，爭取給予農民現金救助及辦理低利貸款，另也提醒，農民若有災損，請主動向土地所在地公所通報，以利加速勘災作業，讓農民早日復耕生產。