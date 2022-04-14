竹榮居隔精神病患打破窗戶逃離醫院 警方已尋獲。(GOOGLE MAP)

台北榮總新竹分院發生居隔者逃離醫院事件，院方調查指出，該院4月7日協助收治湖口仁慈醫院精神科4位居家隔離急性病患中，有1名精神病患14日下午3時55分打破病房窗戶離開病房，即向報案協尋，警方在下午5時30分已經尋獲。

竹榮表示，仁慈醫院送來收治的精神病患，從3月31日起至4月14日經前後兩醫院每日採檢均為陰性，原定14日採檢確認陰性後，即可通報衛生局確認解除隔離時間，進行7天的自主健康管理。

這名精神病患在14日下午近4時打破病房窗戶離開醫院，院方立即調閱醫院出入口各監視器，同時通報下公館派出所、衛生局及親屬協尋

當時，竹榮護理同仁曾在下公館加油站看見該名病患搭上銀色UBer計程車，警覺立即通知病房護理長聯繫車行及派出所，經警方協助順利在下午5時30分許帶回派出所，衛生局人員已在現場協處理。

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