南韓「音源女王」IU（李知恩）外型清新脫俗，憑深植人心的甜美嗓音征服無數粉絲，還獲得「國民妹妹」的美稱；除了歌壇上有傲人成就外，IU出演多部熱門電視劇也都有亮眼成績。近日IU主演的新片《Dream》殺青，她在IG限時動態PO出雀躍到跳起來的照片，可愛模樣當場萌翻所有粉絲。

韓片《雞不可失》導演新作《Dream》找來韓國男神朴敘俊和女神IU領銜主演，然而2020年開拍後卻不甚順遂，因為新冠疫情爆發而被迫中斷拍攝，原定去(2021)年上映的計畫也跟著泡湯；所幸劇組已於上(3)月結束海外拍攝行程，如釋重負的女主角IU昨(13日)也在IG發出動態慶祝。

IU昨(13日)在IG限時動態寫下：「素敏（她電影《Dream》中的角色名），辛苦了」，慶祝長達2年的電影拍攝終於殺青；IU雖然用貼圖把表情遮住，但肢體動作充分表達了她的雀躍心情，她邊左手提著一大束花，邊伸出右手高高跳起，雙腳呈「ㄦ」字形，充滿元氣的模樣相當活潑可愛。

消息一出，韓國網友也紛紛恭喜她：「有多麼高興啊」、「用全身表達了喜悅呢」、「IU跳起來像羽毛一樣輕盈」、「看來《Dream》拍攝結束了很幸福」。IU在IG的人氣爆火，一段身穿紫色露肩洋裝的影片就有648萬讚，同款服飾的系列美照也贏得611萬點閱超高人氣。