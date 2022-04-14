俄羅斯入侵烏克蘭，戰火下的烏克蘭人民慘況引起各國同情，但烏國主政者卻自我膨脹對各國指指點點，繼先前點名修理華碩後，最近又拒絕德國總統到訪，引起德國總理蕭茲反嗆烏克蘭舉動「令人不悅」。

德國是內閣制，權力集中在總理手上，但總統仍是名義上的國家元首。近期，德國總統史坦麥爾原來打算訪問烏克蘭，卻遭到澤倫斯基政府拒絕；烏克蘭當局表示，希望到訪的是總理蕭茲，而且要求德方承諾提供更多武器援助。蕭茲14日回應，對於烏克蘭政府拒絕史坦麥爾到訪，他覺得有點「令人不悅」，而他目前沒有訪問烏克蘭的打算。

烏克蘭拒絕史坦麥爾到訪的原因可能是他在梅克蘭主政期間擔任過兩任外長，主導德國對俄政策將近15年；即便俄國2014年併吞烏克蘭的克里米亞半島，他仍不顧烏克蘭的警告，全力推動德俄的北溪天然氣2號管線。

澤倫斯基對德國總統是拒訪，對美國總統拜登則「逼訪」；2月14日與拜登通話時，澤倫斯基當面邀訪拜登，並扣上「道徊枷鎖」：「我深信你（拜登）未來數日內到訪基輔，對於穩定局勢至關重要，這將傳達強有力的訊息，有助於緩和緊張局勢。」白宮則是拒絕評論澤倫斯基的邀訪。

隨後，在拜登出訪歐洲前，烏克蘭前總統波洛申科又呼籲，拜登身為全球領導人，應該藉此機會訪問烏克蘭一趟，作為全球團結抗俄的象徵。

4月11日，澤倫斯基受韓國國會之邀視訊演說時，則呼籲韓方提供足以抵抗俄軍的軍事武器。可以說，只要表態支持稍微遲疑，就可能被烏國點名。

在蔡政府的主導下，台灣民間原本也很同情烏克蘭，但在華碩、宏碁被烏國官方點名修理後，一部分民眾也開始不滿烏國官方的囂張表現。

在烏國官方拒絕德國總統到訪後，台灣網民開始留言批評：「一天到晚到處指責別人，好像全世界都欠他」、「烏克蘭現在以為他是世界老大了」、「一個（德國）是自取其辱、一個（烏克蘭）是自尋死路」。