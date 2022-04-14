台中市衛生局長曾梓展說明14日新增本土個案疫請狀況，並公布其足跡。 （馮惠宜攝）

中山附醫總院長蔡明哲說明2名醫大實習生確診，該院處置狀況。 （馮惠宜攝）

台中市政府公布確診者足跡。（台中市政府提供）

台中市政府公布確診者足跡。（台中市政府提供）

台中市政府公布確診者足跡。（台中市政府提供）

台中市政府公布確診者足跡。（台中市政府提供）

台中市政府公布確診者足跡。（台中市政府提供）

本土新冠肺炎疫情升溫，台中市14日新增25例本土個案，其中傳出有兩名確診的中山醫大護理系學生曾參加阿妹演唱會，且曾到中山附醫實習，對此，中山附醫總院長蔡明哲表示，兩名學生家都住在台北，沒有參加演唱會，只是足跡出現在信義區，他也強調，兩名學生到醫院是行政實習沒有在第一線接觸病人；且其實習的兩個病房相關醫護259人PCR都是陰性。

台中市新增25例中，包括東勢校園群聚新增2例、東勢老人養護中心群聚再增1例、太平空調公司職場群聚新增4例、大雅五金公司群聚增1例，另日前一名精密機械公司職場員工確診（案29015）衍生出烏日家庭群聚案，同職場30多歲員工（案30020）與岳父（案30567）、岳母（案30568）一家3口也確診。

有外縣市旅遊以及接觸確診者、感染源可溯11例，含2名中山醫學大學護理系4年級實習生（案30574、案30573），以及南區公所確診職員（案30331）、另2例來源不明，還有2例仍在疫調中。

台中市長盧秀燕14日下午4時召開中市疫情指揮中心記者會，她強調，新增個案中有2名是中山醫大護理系學生，由於兩人都在中山附醫實習，這也是今年以來台中市第一次出現有醫院相關人員確診，她也特別請中山附醫總院長蔡明哲列席說明相關疫調以及該院處置狀況。

蔡明哲表示，兩位確診者是在臨床護理行政端行政實習，沒有第一線接觸病人，跟著護理長做行政實習，在得知兩人確診已匡列她們實習的兩個病房單位相關醫護，漏夜召回進行PCR採檢，259位全為陰性。

有關外傳兩名確診學生也曾去參加阿妹演唱會，對此蔡明哲澄清，這是學校主秘口誤，經了解兩名學生家住北部，清明連假期間返回家中，兩人都有信義區足跡，可能因此被誤為是去了阿妹的演唱會。

另針對中市第一位公務人員確診：南區公所30多歲課員（案30015）確診，民政局長吳世瑋表示，該課員是和親友去小琉球確診，他在11日曾到新市政中心參加兩場會議，其中一場還跟消防局副局長楊元吉等36人一起開會，該案總共匡列55人採檢居隔，採檢結果還沒有完全出爐。

市長盧秀燕也說，有鑑於全國疫情升高，台中目前疫情處於平盤，台中市政府也決定18日起啟動分艙分流上班措施，且市府會在新市政中心一樓設置櫃台，讓洽公民眾不會到各局處場域竄流。