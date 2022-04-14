竹科竹南基地，14日下午1點多發生群創光電竹南廠1名劉姓女技術員，在工廠大樓墜樓，苗栗縣消防局第2大隊竹南分隊據報派出救護車趕往現場，發現劉女業已死亡，事發原因正由警方調查中。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980