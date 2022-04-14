群創光電竹南廠驚傳意外 女員工墜樓死亡 18:332022/04/14 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 竹科竹南基地14日下午發生群創光電劉姓女員工墜樓死亡事。（謝明俊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 竹科竹南基地，14日下午1點多發生群創光電竹南廠1名劉姓女技術員，在工廠大樓墜樓，苗栗縣消防局第2大隊竹南分隊據報派出救護車趕往現場，發現劉女業已死亡，事發原因正由警方調查中。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 頭份女員工職災遭截肢 善心人士發動捐款 前空姐當小三慘遭董事長用完就丟 還被求償100萬元 #群創光電 #竹南廠 #女員工 #墜樓死亡 #墜樓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 過年前請假放12天 女員工一句「懶得再回來」 老闆准了 20:412022/01/18 生活 女員工缺錢自願加班 老闆忽略1件事反遭檢舉 09:322022/04/06 生活 因應台積電 群創到樹德科大搶人 16:352022/04/06 寶島 已婚男主播性騷女員工 帶到台內「秘密基地」關燈嚇壞她 14:192022/02/03 社會 終端應用需求熱 電子零件開缺1.3萬人 04:102022/02/25 財經要聞 台南再傳新確診 疑為善化肉圓店女員工同住家人 12:292022/01/26 生活 新北本土＋3 手搖飲店員去過高雄大寮 04:102022/02/12 生活新聞 高雄爆不明感染源 228曾遊屏花東 04:102022/03/05 生活新聞 內衣精品店老闆猛摸女店員腰臀 辯「家庭式管理」挨告 12:082022/01/22 社會 中華電信員工內神通外鬼 靠「洗手機」牟利近3529萬 21:402022/01/27 社會 善盡社會責任 苗栗縣環保局推動企業參與環境教育 15:492022/01/29 寶島 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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