蔡英文總統因家人確診遭隔離，總統府發言人張惇涵今天表示，蔡英文總統今天下午進行快篩和PCR篩檢，結果均為陰性，將於今天晚上12點後解除居家隔離，明天起進行自主健康管理7天，期間總統將依照防疫指引，恢復公開行程。

張惇涵表示，依照防疫相關指引，總統今天下午進行快篩，結果為陰性；醫療團隊為求謹慎，總統並進行PCR篩檢，結果也為陰性，總統健康狀況良好，請大家放心。總統並感謝各界在這段期間的關心。

他說，依照相關規定，總統將於今天晚上12點後解除居家隔離；並自4月15日起，進行自主健康管理7天，至4月21日。自主健康管理期間，總統將依照防疫指引，恢復公開行程。

張惇涵也再次說明，總統在自主健康管理期間，將於4月16日、4月18日再進行快篩，醫療團隊會視狀況判斷是否需要增加篩檢頻次。總統府也將持續依照指揮中心指引，落實各項防疫措施。