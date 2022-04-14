今年首季房市交易量價未見消退，房地合一稅收持續飆高，今年首季房地合一稅收72.9億元、年增近一倍，甚至比過去五年同期稅收總額還要高，反應近年房價漲幅大、短期交易普遍有明顯增值，其中又以新竹縣暴增4.8倍最為可觀。

隨著房地合一稅實施以來，符合課稅條件的交易案量數量愈來愈多，加上近年房價增值幅度可觀，房地合一稅收逐年快速增加，去年首季約36.6億元、第二季55億元、第三季58億元，第四季更創下單季95億元的高峰。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，若房地合一對於抑制短期交易有效，會呈現案件少、稅收少，但近期的房地合一稅收卻持續攀高，反映短期房價快速上漲，房價上漲力道比政策管制還要強。另一方面，去年7月房地合一稅2.0上路後，把預售屋換約納入房地合一稅課稅範圍，很容易就碰到最高45％的稅率，也可能進一步帶動房地合一稅收增加。

以各區域稅收來看，台中市首季稅收15.5億元，仍是全台各地的「稅收王」，台中市房地合稅收雖然僅年增62％，不過仍是占全台稅收的二成以上，且遠高出全台房市交易量最大的新北市一大截，顯示台中房市過去一段時間上漲幅度大、短期交投幾乎都有明顯增值。稅收第二名新北市為10.2億元、第三名則為高雄市9.4億元。

值得注意的是，近年房價飆漲、成為打炒房政策緊盯的新竹縣，去年首季稅收僅0.6億元，今年首季則增至3.7億元，年成長480％，房地合一稅收增幅冠居全台主要縣市，其餘增加較明顯的縣市，還有桃園市年增182％、新竹市年增145％、新北市年增114％，增幅均超過一倍。