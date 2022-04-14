汛期將至，高雄市水利局加強清疏，圖為前鎮區七雄街雨水下水道清疏情形。（高雄市水利局提供／林瑞益高雄傳真）

去年8月大雨造成鳳山區光復路大淹水，以及洪流沖斷桃源區明霸克露橋，民眾對此仍記憶猶新。汛期將至，高雄市水利局近來加強排水清疏工作，也會分別加設淹水感知器與土石流偵測器，防患於未然。

水利局為提升轄內防洪效能，今年共編列1億5500萬元辦理區域排水、雨水下水道及中小排水之清疏工作，2022年計畫清疏長度180公里，目前針對易淹水區域及瓶頸段先行辦理清疏工作。

高雄市容易淹水的地方包含苓雅區民生大排、大寮拷潭排水、岡山潭底排水、土庫排水、永安竹仔門排水、美濃中正湖排水、仁武澄觀路、竹楠路、鳳山澄清路、前鎮自強二路等，目前這些地區的清疏工作已完成清疏53公里，清淤量為24萬立方公尺，並且持續加強清疏工作，預計在今年4月30日前清疏達100公里長。

除了排水清疏工程，高雄市水利局也加強各區的汙水道工程，並對各項水利建物與抽水站檢查工作及水患、土石流等災防演練，另外，市府還補助市民建置防水閘門（板），以因應超出排水保護標準的強降雨，減少民眾的生命財產損失。

目前高雄市有60個淹水感知器，水利局表示，雖然受於經費限制，但今年仍會加設20個淹水感知器，在比較容易淹水的地區布設。對於山區與偏鄉，則會著重土石流偵測器，偵測潛勢溪流，保障民眾安全。