33歲日本人氣女神新垣結衣，因為日劇《月薪嬌妻》事業再創高峰，也成為數不清男粉的「國民老婆」，去年閃嫁星野源，讓網心碎一地，近日她接受日媒專訪，造型太過老氣引起熱議。

新垣結衣之前在NHK最新大河劇《鎌倉殿的13人》中飾演重要女角八重，近日接受專訪時，她表示因為劇中角色已為人母，而她也成為人妻，所以角色造型會比較成熟。

而當天她也穿上套裝，中分造型、頭髮及肩微外翹，整體看上去相當老氣，而她髮際線更起來又更高了，讓網友都驚呼好像大媽，感慨女神婚後大走樣，美貌已崩壞，和過去無法相比，但也有人認為她只是得罪造型師，是造型的問題，她本人還是一樣漂亮。

新垣結衣去年5月和星野源結婚後，一直處於分居婚的狀態，讓外界都擔心起他們的感情狀況，不過已有媒體證實，夫妻倆早在去年秋天就搬進東京某高級地段公寓，目前同居ing，且她在《鎌倉殿的13人》後，近期都不會接新工作，僅剩電影《GHOSTBOOK》7月宣傳行程。

據悉，她應是想趁這段空閒時間，和老公星野源「努力做人」，讓外界也相當期待能聽到兩人的好消息。