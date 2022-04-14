俗話說「人不可貌相」，有些人的外表可能和真實的他們有很大的反差。命理網站「星座巫師」分享，雙子座、天秤座、天蠍座和射手座的人，雖然外表看起來柔弱、懶散，實際上卻是非常有肩膀，能夠扛起所有責任、解決問題的人。

1、雙子座

雙子座平常看起來弱不禁風，常常被人認為沒有肩膀、不值得依靠，但實際上他們心志十分堅定，遇到困難也勇於迎面而上，絕不輕易退縮，具有責任感和有擔當的反差，能讓眾人跌破眼鏡。

2、天秤座

天秤座看起來十分懶散，感覺如果遇到困難，他們肯定會是第一個逃跑的，不過千萬不要以貌取人，他們其實非常值得依靠，尤其在關鍵時刻，能夠保持高度專注力和行動力，出色的表現絕不會讓人失望。

3、天蠍座

天蠍座不喜歡自找麻煩，所以會假裝懶散、不正經，等著大家把事情都做完，但如果遇到比較大的麻煩，他們反而會主動站出來，負責任地把問題解決，接著又默默離開，不會刻意炫耀自己的功勞。

4、射手座

射手座大多屬於外弱內強的類型，他們柔弱的外表，總讓人忍不住想保護，但其實他們內心堅定、能力很強，在需要他們的時候，就會爆發出驚人的能量，在大家敬佩的目光下解決困難。