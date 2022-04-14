「館長」陳之漢去年6月間曾在YouTube直播痛罵資深媒體人周玉蔻，並稱對方是「超級大綠蛆、大綠共」，慘遭周提告。不過，館長堅決否認，稱他在節目也時常攻擊、批評國民黨。新北地檢署近期依公然侮辱罪起訴館長，並聲請簡易判決處分。

館長曾在直播中，針對周玉蔻批評立委高嘉瑜被控喬疫苗事件發表看法，館長指出周「綠到掉渣、綠到爆炸」，並批評周現在不紅，只好歸順黨意，並稱「這就是真民進黨打手」。未料，此言一出，引發周不滿提告。

檢方指出，館長在偵查中不否認有辱罵周，因此確實有涉犯公然侮辱罪，而針對周提告的誹謗罪部分，館長律師曾辯駁，周玉蔻先在臉書針對高嘉瑜駁斥沒有關說疫苗的文章中點名館長，主動挑釁，館長被批評後才回擊，周身為公眾人物，相較於一般民眾，應該有認知必須承擔更多的公眾評論。

檢方表示，館長的政治性言論難構成誹謗，且館長、周玉蔻都是公眾人物，館長部分內容雖然令周感到不適，但仍屬合理言論自由範疇，難以用誹謗罪責相繩，因此諭知不起訴。