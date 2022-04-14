年度省油車不再是豐田的Prius了！經濟部能源局今天公布2021年度省油車排行榜，小客車(轎車)部分，由本田以不到80萬，話題小車FIT 1.5油電車掄元，每公升汽油平均可行駛26.9公里。機車部分也是HONDA稱冠，其進口國民車SUPER CUB C125以1公升跑80.5公里，勇奪機車省油王。商用車則以雪鐵龍BERLINGO VAN 5D柴油車勝出，每公升柴油能跑20.3公里。

過去年度省油車都是由Toyota的油電車 Prius盤踞，它牌很難打敗。但因其銷售長達15 年，台灣和泰決定將第四代下架停售，也導致省油車王座換人，有了本田的FIT油電車新面孔。

FIT採用本田最新油電技術FIT e：HEV，而且打出79.9萬的優惠價格，去年底才推出在市場就捲起銷售佳績。第二名則由韓國HYUNDAI現代奪下，1600西西的IONIQ每公升可跑到25.8公里。第三名終於有TOYOTA，COROLLA ALTIS 1.8油電車每公升有25.2公里，表現也不錯。

機車第一名是HONDA的進口國民車SUPER CUB C125，第二、三名同樣是HONDA，由CUB的越野版CT125，以每公升77.7公里居次，小檔車MSX 125有76公里緊追在後。

能源局強調，年度省油車的能源效率測試值，是在實驗室特定條件下去測得，實際道路油耗會比較低。另為因應2050國家淨零路徑，這次指南亦同時收錄已完成測試及認證之電動車輛能效資訊，讓民眾選購之參考。