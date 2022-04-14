騎機車到底跑多少里程數要換一次機油？一名網友表示，老婆的機車每1000公里就去換油，但朋友卻是3000公里才換，想詢問到底什麼原因？不少老司機都直言這個問題已經快變月經文，這個迷思大概10年前就被打破了，現在都2022年，不要再相信這種鬼話。

一名網友在《mobile01》以「機油真的需要1000公里換嗎？」為題發文，表示家中有輛約12個月的機車，都是老婆在使用，每1000公里就去換1次油，但原PO覺得現在油品有爛成這樣嗎？而且還不是特便宜，250一瓶或350一瓶，幾乎和汽車差不多價錢了，而朋友的機車3000公里才換，想請教有專業人士能解惑嗎？

買新機車時原廠或機車行都會告知每1000公里換一次機油，不過眾多老司機皆表示：「機車行騙人的話術之一我也是被騙了十幾年」、「等到會吃機油再提早換就好了，省下來的機油錢剛好可以大修引擎」、「我的迪爵30歲，手冊上的確寫1000換，我一開始也1000換，後來延後到2000換，現在3000換，30年了都沒事。齒輪油寫3000換，車行很愛換機油時強行偷渡齒輪油，我現在9000才換，再騎30年應該也沒事」。

不過也有網友指出「會1000換是因為把一些檢查項目給車行代檢……漏舊油時技師通常會幫你輪胎打氣跟檢查煞車皮，2000換的話，1000點檢就必須要自己來，1000點檢基本的就是看機油量跟胎壓」、「台灣大多廠商訂在1000的原因是天氣因素+用車習慣，很多人會覺得東南亞國家也一樣潮濕炎熱卻能2000~3000換，其實是少考慮了台灣人用車習慣『大多』比他們短程很多，所以才訂了一個1000的數字，不然消費者到時候車壞掉又要找原廠算帳」。