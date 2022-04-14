台股今天開高收黑，跌破17300點整數關卡，法人認為，台積電法人說明會前市場觀望，但結果優於預期，明天可望帶動台股上漲；若利多不漲反跌，代表市場偏空。

加權指數今天終場收在17245.65點，下跌56點，跌幅0.32%，成交金額新台幣2544.11億元，8大類股漲跌互見，食品、塑化、造紙、營建類股上漲，金融類股重挫，原本上漲的機電類股則由紅翻黑。

晶圓代工龍頭台積電今天在法人說明會表示，第1季毛利率表現優於預期，有新台幣匯率走貶因素助攻；而第2季毛利率表現預期更佳，匯率也是其中因素之一；台積電今天收在平盤價573元。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，台積電公布第1季結果優於預期，第2季展望也優於預期，但今天盤中投資人未見到結果前仍保守因應，以至於台股今天開高後仍收黑。因此，明天台積電股價有機會反映今天法說會利多，並帶動大盤上漲；不過，萬一明天台積電股價開高走低，只能說是台股氣氛偏空，但理論上利多應該上漲。

黃國偉說，台積電能在淡季有好表現，可以說後續不易再有其他公司能帶來比台積電更好的消息，所以明天台股表現將直接呈現多空方向。

他認為，美國聯邦準備理事會（Fed）升息、縮表，乃至於俄烏戰事已有利空鈍化跡象，所以台股應有機會反映台積電法說會利多。

另外，對於今天金融股重挫，黃國偉分析，金融股先前成為美聯準會升息受惠股，現在可說利多出盡，加上美國摩根大通財報不理想，拖累台股金融股表現；還有美國公債殖利率上揚，市場價格下跌，台灣金融業持有美債部位，將使淨值縮水，影響承作業務的範圍，都是造成今天金融股殺低的原因。（編輯：楊凱翔）1110414