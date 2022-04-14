本土疫情燒進校園，許多學校也因此停課，新竹一名媽媽得知女兒班上有同學確診，就帶著孩子居家隔離，但因她睡覺時手機調成飛航模式，導致相關人員無法追蹤定位，只能麻煩警察隔天一早登門拜訪，要求她開手機並檢查證件，對此她不滿直呼，「我覺得自己很像戴電子腳鐐的犯人」，但網友一面倒力挺警察，反酸「自己搞錯飛航模式的用途，還怪罪防疫警察」。

原PO在臉書社團「新竹爆料公社」發文抱怨，今（14日）早上6點20分家中門鈴大響，接著有警察敲門，詢問有沒有居家隔離的人，才知道是因為她睡覺時手機開飛航模式，導致無法定位，所以警察才會上門拜訪，要求她將手機開機，並戴上口罩讓他們看證件。

她氣憤直呼，「衛生所的人沒有告訴我啊」，並表示，接到衛生所通知女兒班上同學確診後，只被告知隔離方式、隔離期間、照顧者和孩童哪三天要居家自捅鼻孔、以及要去醫院做PCR和領關懷包，「被隔離期間手機訊號會被追蹤、睡覺不能開飛航，這些都沒有人告訴我啊！」

警察突如其來的拜訪也讓原PO相當不滿，直言睡覺時間定位訊號消失，應該聯絡同住者或市電提醒，「還是說就是故意不講搞突擊嗎」，她也形容自己很像戴電子腳鐐的犯人，「現在這樣是要讓整個社區都怕我們嗎？真的很衰！」

不過貼文一出，不少網友反酸，「疫情都多久了，新聞上早就有講了，衰的是警察好嗎」、「自己搞錯飛航模式的用途，還怪罪防疫警察」、「這也是為了防疫，找不到你的定位，別人當然會緊張，檢討別人之前，好好學學關靜音或震動吧」、「沒有人會故意搞突擊，你當公務機關太閒嗎，互相體諒吧」。

實際上，為落實居家隔離檢疫，2020年3月中央流行疫情指揮中心資訊組祭出「電子圍籬監控」方案，即透過居家檢疫者的手機Sim卡，和住家附近基地台的訊號距離來設定檢疫範圍，一旦訊號離開設定範圍，系統就會發送「告警簡訊」給當事人，以及民政單位、衛政單位與轄區警察，以掌握隔離者行蹤。