在全球向俄羅斯啟動制裁之際，印度對俄國的能源需求卻有增無減，先前趁機撿便宜向俄買進大量石油之後，如今又將目光望向煤炭，上月自俄進口的煤炭量寫下兩年多最高。

白宮已曾警告印度避免與俄羅斯合作，希望該國能「站在歷史對的一邊」。歐盟上周提議禁止自俄進口煤炭，作為新一輪制裁措施，抵制俄羅斯向烏克蘭發動戰爭之舉。

根據商品情報公司Kpler資料，印度3月從俄進口的煤炭大幅增長至104萬噸，寫下2020年1月以來的逾兩年來最高水準。該公司首席乾散貨分析師波伊爾（Matthew Boyle）表示，3月進口的煤炭有三分之二來自俄羅斯遠東港口，可能是2月底烏俄戰爭爆發後開始運送。

澳洲聯邦銀行商品分析師達爾（Vivek Dhar）上周指出，「市場推測印度和中國可能會提高向俄進口的煤炭量，抵銷歐盟禁止俄煤進口的部分衝擊。」

上周印度表示，打算向俄羅斯進口的焦煤增加一倍，用於生產鋼鐵。

政府關係顧問公司Vogel Group貿易部門主管卡帕迪亞（Samir N. Kapadia）認為，「儘管面對西方國家的警告，印度仍持續將加深與俄羅斯石油、煤等天然資源的供應鏈關係。」