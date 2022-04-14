園市政府消防局第一救災救護大隊，14日於福容大飯店辦理2022年第三階段自衛消防編組應變能力驗證示範演練。（翻攝照片）

為加強各類場所防火管理，確保自衛消防編組應變能力，以因應火災危害，強化各類場所整體安全，桃園市政府消防局第一救災救護大隊，14日於福容大飯店辦理2022年第三階段自衛消防編組應變能力驗證示範演練。情境假設為夜間12樓備品室電線走火導致火災發生，火災初期由員工依照自衛消防編組進行通報、滅火、避難疏散等應變措施，防止擴大延燒及人命傷亡。

此次演練除了提供旅館業者正確的自衛消防編組觀念，也考驗業者如何利用消防設備及防火區劃迅速引導疏散旅客，透過實際計時，驗證實際逃生完成時間是否符合驗證要點臨界時間規定，同時檢視旅館業者向消防機關提供訊息情形。

第一大隊大隊長賴志忠表示，火災初期時場所自我應變能力非常重要，第三階段驗證對象為高層複合用途建築物及樓地板面積合計3000平方公尺以上之旅館及大型空間，大隊轄內共計有87個場所，依規定預計於2024年12月31日辦理完成。期盼藉由實際演練使場所內員工熟悉各項自衛消防編組任務，於發生災害的第一時間能進行應變搶救，冷靜地引導民眾逃生疏散，將災害損失減至最低。

桃園分隊分隊長張侃峯也呼籲，民眾入住旅館除應注意自身防疫措施外，也須了解場所避難逃生動線，留意緊急廣播內容。若發生緊急狀況時切勿驚慌，務必配合廣播及工作人員的引導，有秩序地疏散。