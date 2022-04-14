桃園市66歲的劉姓老婦人，13日下午與友人前往平鎮區復旦路與賦梅路的公墓打掃祖墳，沒想到婦人卻因此迷了路，幸好員警巡邏經過，就在婦人即將中暑脫水之際，員警即時尋獲婦人，這才結束一場虛驚。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，家住中壢區的劉姓婦人，因近日收到桃園市政府通知公墓即將改建成公園，但由於婦人行動不便，於是請友人協助陪同她前往，準備清理祖墳後，再與子孫們商討遷葬事宜。但是公墓內多數墳墓早已遷葬，僅剩零星幾座，所以公墓內雜草叢生，甚至留有許多遷葬後的墓穴，婦人進入後隨即失去蹤影。

同行的友人在外等候多時，一直不見婦人出來，擔心婦人發生意外，恰巧宋屋派出所員警巡邏經過，趕緊招手請求協助，因當時天氣非常炎熱，所以員警接獲報案後不敢大意，除了通報消防局協助外，員警也先行進入公墓尋找婦人。

經過30分鐘的尋找，員警總算在一處比人還高的雜草堆發現臉色發白、體力透支的婦人，員警見狀趕緊背著老婦人步出公墓，所幸經過短暫的休息及水分的補充，婦人並無大礙，婦人在恢復體力後，與友人頻頻向警方道謝並表示，幸好這次得到警方即時協助，否則後果真的不堪設想。