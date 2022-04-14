國民黨市議員張廖乃綸呼籲中央拿出有效的房市管制措施，遏阻炒房、囤房、囤地。(林欣儀攝)

市長盧秀燕強調，台中市推動實施囤房稅就是為了維護居住正義。(林欣儀攝)

台中市政府預計7月起課徵囤房稅，居住正義的問題引發市議會藍綠議員爭論。民進黨議員抨擊，台中市房價高漲，市府只徵囤房稅，難道放任地主買地？根本是「敷衍的居住正義」；國民黨議員則認為，囤房稅可平抑房價高漲情況、照顧相對弱勢的族群，是真正居住正義。

市議員賴佳微、陳淑華、江肇國等人表示，根據最新資料顯示，台中市去年第四季的房價所得比達10.88，相較於前一年同期的10.02、漲幅不小，更比前市長林佳龍任內的9.47、漲幅達1.41倍，且房貸負擔率也飆高到43.5％，想在台中買房子，得近11年不吃不喝。

議員周永鴻、張耀中則說，台中市房價已連續14季上漲、且漲幅超過20％，市府放任房價飆漲沒有積極作為；市府在選舉年拋出囤房稅盼平抑房價，但囤房稅對真正的大戶來說根本只是九牛一毛，無法真正抑制房價，讓居住正義淪為口號。

國民黨議員吳瓊華、黃健豪、張廖乃綸及張瀞分都說，市府為抑制房價、幫助年輕人買房及「打炒房」，除興建5500多戶社會住宅，也推動囤房稅的政策，但除了靠地方的力量仍不足，中央也應拿出房市管制措施，遏阻炒房、囤房、囤地，支持加速推動囤房稅自治條例。

地稅局指出，市府修正房屋稅徵收率自治條例，依據持有非自住住家用房屋戶數課徵2.4至3.6％房屋稅，盼能促進釋出非自住房屋，至於自住、公義出租人及社宅房屋稅都不受影響，預計增加4億元稅收。

市長盧秀燕強調，實施囤房稅就是為了維護居住正義，持有房子較多的人當然要繳比別人更多稅，盼此案能獲得議會支持。