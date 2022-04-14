高雄那瑪夏賞螢季活動自3月19日開跑，不到1個月時間，已超過50團觀光客上山賞螢，超過1萬2000多人次，創下10年來賞螢人潮最多一次。（那瑪夏區公所提供／林雅惠高雄傳真）

高雄那瑪夏賞螢季活動自3月19日開跑，不到1個月時間，已超過50團觀光客上山賞螢，超過1萬2000多人次，創下10年來賞螢人潮最多一次。（那瑪夏區公所提供／林雅惠高雄傳真）

高雄那瑪夏賞螢季活動自3月19日開跑，截至上周不到1個月時間，已經超過50團觀光客上山賞螢，超過1萬2000多人次，本周預約周六上山賞螢遊客截至今日也超過10團，創下賞螢季10年來人潮最多一次，區長孔賢傑說，今年首創「一日遊程遊覽車」，加上專家認證台灣最早黑翅螢火蟲出現在那瑪夏區，吸引許多遊客上山旅遊賞螢。

區長孔賢傑說，那瑪夏區內的營火蟲種類多達15種以上，區內的黑翅螢有著「始祖」之稱，今年也特別邀請專家團隊鑑定，台灣最早的黑翅螢確實是出現在高雄那瑪夏區，因此吸引眾多遊客想目睹「古老螢火蟲」的樣態，尤其不少攝影愛好者特地前來捕捉紀錄螢火蟲的紛飛光點。

此外，今年那瑪夏區公提供的大巴遊覽車賞螢專車，較往年可載運多1倍人數，也是創下觀光人潮多主因之一，那瑪夏賞螢季解說員曾忠靜說，以往的賞螢專車是僅提供20人座，從左營直達那瑪夏區的小巴士車，今年改為40人座「一日遊程遊覽車」，路徑從左營出發到甲仙觀光後，再到那瑪夏景點觀光及賞螢，一日遊行程吸引遊客上山放鬆度假。

曾忠靜表示，今年賞螢區域停車位充足，除有區公所提供的公有停車位外，另有族人提供自營休耕地供遊客停車，讓不少遊客自行開車上山賞螢。

李姓遊客表示，全家搭乘「一日遊程遊覽車」上山賞螢，不僅可到山區不同景點觀光，也可趁機放鬆度假；吳姓遊客說，為了捕捉「古老螢火蟲」蹤跡，因此特地開車上山賞螢。

那瑪夏區公所表示，雖然國內新冠肺炎本土疫情嚴峻，但遊客做好戴口罩等防疫措施，仍安心賞螢，賞螢季到4月底就結束，本周區公所接獲預約於本周六的賞螢人數，到今日就超過10團，賞螢人潮絡繹不絕。