股東會旺季到，台積電愈跌、散戶愈買，半導體ETF買氣反飆高！據臺灣集中保管結算所統計，截至2022年4月8日止，國內3檔半導體ETF總受益人數達23萬7,680人，較3月底的23萬206人，大幅成長7,474人，其中，新光臺灣半導體30ETF(00904)，成立以來新增受益人數突破6,500人，顯示半導體主題型ETF，廣受國內投資人的關注，參與人數也不斷攀升。新光臺灣半導體30ETF基金經理人王韻茹表示，半導體主題型ETF，今年仍持續吸引散戶青睞，主要原因是台股今年表現震盪，大型績優半導體龍頭股，由於企業獲利亮麗，股價一旦修正後，高殖利率優勢明顯，容易吸引散戶低接個股零股，或改買人手價較親民的ETF，王韻茹認為，今年半導體類股，仍維持大者恆大態勢、大型績優龍頭股，除股價較具抗跌外，也容易吸引大型機構法人或其他政府代操基金，作為核心持股標的，建議採市值篩選機制的半導體ETF，作為半導體大盤的替代投資工具，是第二季台股進可攻、退可守的穩健布局首選。國內三檔半導體ETF，由於成立時間及成份股的篩選機制不同，今年以來績效表現略顯差異，績效差異原因，主要來自國內三檔半導體ETF，不論是追蹤的指數公司、指數編製規定、產業認定及個股權重配置皆有不同，王韻茹強調，投資人若想佈局半導體，選擇完全複製大盤模式的「市值」篩選成分股機制，對投資人來說，市值代表市場投資人對公司競爭力和長期展望看好的程度，等於說市值協助ETF成分股汰弱留強，也大幅降低潛力股遭到錯殺，是適合投資人最簡單、有效的長期被動投資方式。王韻茹強調，不論俄烏戰爭或聯準會升息議題，全球半導體產業在數位轉型加速、新產品推出週期變快，使用半導體的使用量及金額都持續往上，各種應用領域，包括先進製程(設備、耗材、矽晶圓等)、車用(電源管理IC、電池相關)、伺服器(網通晶片、散熱模組、PCB等)、記憶體等，全都與臺灣半導體產業相關，半導體產業在供應鏈中的角色是很關鍵的，其中又以占市值最大的台灣前30大半導體龍頭企業，是目前全球半導體界最具競爭力的公司，投資展望長期看好，競爭優勢也難以取代，趁現階段股價盤整，仍建議可以低接，選擇這類以市值為主的台灣半導體ETF，作為長期存高成長ETF的新選擇。中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，雖然終端市場傳出需求反轉雜音，且市場擔憂晶圓代工產能不斷擴建，產能供過於求、價格鬆動的時點可能提前到來，導致近期半導體產業股價回檔修正。但就第一季營收結果分析，受惠於報價提升與客戶產品規格升級，第一季營收淡季不淡，不少晶圓代工廠營收更創歷史新高，且多數晶圓代工產能約於明年下半季開出，需求在雲端運算、5G及物聯網等產品規格升級推升下，加上新能源車帶來車用電子新應用領域，預估2022年產能吃緊狀況將維持，營收展望度高，建議投資者可伺機低檔分批布局。