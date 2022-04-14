黃錫墉(左2)對於他的參選李志鏞可能感到有壓力，畢竟他卸任鄉長後都沒離開地方，盼能當選鄉長持續為三星鄉親服務。(吳佩蓉攝)

國民黨在宜蘭縣鄉鎮市長、縣議員初選登記昨日截止，讓人意外的是現任三星鄉長李志鏞並未登記，要拚鄉長連任還是轉戰議員，李仍在思考，也讓三星鄉的選情更顯撲朔迷離。

三星鄉現任鄉長是國民黨李志鏞，議員一席是民進黨陳文昌，2018年前鄉長黃錫墉2018年退出民進黨轉戰議員，僅以395票之差落敗；黃回歸民進黨選鄉長，勢必與李志鏞拚得難分難解，但李可能轉戰議員，選舉壓力反而落在陳文昌身上。

2014年陳文昌也僅以342票險勝李志鏞，對於李可能轉戰選議員，陳文昌表示，他尊重對手，不論對手是誰，他都是自己與自己比賽。黃錫墉則認為，對於他的參選李志鏞可能感到有壓力，畢竟他卸任鄉長後都沒離開地方，盼能當選鄉長持續為三星鄉親服務。

李志鏞表示，他先暫緩登記，也會給三星鄉代們發揮的空間，向黨內協商爭取更合適的人選，希望能站在地方立場，用和諧方式決定人選，不論是選鄉長或議員，年底選舉他不會缺席。