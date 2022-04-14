對中國政府來說，確保經濟穩定並有所增長是今年的重中之重，尤其是今年將召開重要的中共20大，對習近平來說尤為重要。過去幾年中實行的限制私人資本、縮小財富差距的「共同富裕」運動，影響了民營經濟對政策前景的信心，更因為烏克蘭戰爭、全球供應鏈大亂與資源價格飆升的衝擊，迫使北京必須將政策重點調整為「穩增長」，連帶地讓近幾年的「共同富裕」政策退位，以便為20大的召開營造良好的經濟環境。

《紐約時報》在一篇專題報導中分析稱，「共同富裕」政策過去幾年趨使監管機構嚴厲打擊科技巨頭和富裕名人，中國政府公開要求企業大亨回報社會。然而最近這場打擊富人的的運動已經默默地被擱置起來，這表明中國政府默認在中國經濟前景暗淡的時候，運動式的財富重分配的做法已讓國民經濟支柱——民營經濟喪失了信心。

分析指出，對北京來說，確保經濟穩定在臨近20大召開時尤為重要，最近各階層官員一直忙於扭轉經濟增長放緩的局面。北京大學國家發展研究院副院長黃益平表示，「共同富裕的目標沒有改變，但經濟增長的形勢相當具有挑戰性，首要任務的確是穩定增長。」

分析認為，共同富裕的目標沒有放棄，只是戰術上有變化。它在經濟上要縮小貧富差距，形成可推動國內消費的中產階級，減少經濟增長靠債務推動的依賴。此外還有政治目的：加強公眾對習近平領導地位的支持，同時鼓吹中國政治體制比西方制度優越。

文章說，「共同富裕」政策執行當中影響了許多行業，包括課外輔導、網上金融產品和網上購物，它們讓許多中國企業在一夜之間蒸發超過一兆美元的市值，企業被迫裁員甚至破產。這場運動還因為強調中共對社會的控制，讓投資者和企業家擔驚受怕，讓人們對民營企業未來的角色表示懷疑。

《紐約時報》表示，中共在去年12月發出信號，要為這項運動降溫，中共中央政治局會議決定2022年的經濟工作重點後，再也未提及「共同富裕」，而是強調「穩字當頭」。習近平本人也安撫國際資本稱，中國歡迎各種各樣的資本，實現共同富裕不是搞平均主義。

但國內外的投資者們仍對中國政府打擊私營部門的做法感到不安。隨著中國為遏制新冠病毒採取嚴格的封控措施，以及俄羅斯入侵烏克蘭導致大宗商品價格上漲，人們對中國經濟的信心已經萎縮，官方不得不出面安撫企業界的信心，並出台一系列支持民營經濟的政策。

清華大學中國與世界經濟研究中心主任李稻葵說，中國政府系統的運作就像是一輛跑車——踩油門和踩剎車的速度都特別快，「習近平要實施一項政策、即使是一項長期政策時，跑車立即加速，但這可能不是他的本意。」

有跡象表明，為了提振經濟，中國政府正在改變自己在其他領域的政策。例如，中國總理李克強上週呼籲官員為互聯網公司提供更多的支持。同時準備在今年掀起自2008年全球金融危機以來規模最大的建設熱潮，計劃修建更多條高鐵線路，以及8個國家計算中心和10個數據中心集群。李稻葵預測，「在努力推進基礎設施建設項目上，今年會像是2008年和2009年的重演。」